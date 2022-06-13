Украина предлагает Вашингтону поставлять ей газ по ленд-лизу

«Украинские топ-менеджеры в сфере энергетики предлагают Вашингтону и другим западным столицам множество потенциальных решений для обеспечения поставок на предстоящую зиму и увеличения внутреннего производства. Это включает обеспечение международного финансирования для закупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставок и возможное соглашение с Вашингтоном об импорте СПГ из США по ленд-лизу», - пишет издание.

Украина рассматривает вариант соглашения с Вашингтоном о поставках американского сжиженного природного газа по ленд-лизу, сообщил американский журнал Foreign Policy.

По его данным, генеральный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко на прошлой неделе заявил в Вашингтоне, что Украине необходимо 8 млрд долларов для импорта 6 млрд кубометров газа до наступления зимы.

«У США есть очень четкий мандат на оказание необходимой помощи Украине. Мы хотим структурировать его разумным образом, чтобы не было никакого бремени для американских налогоплательщиков», - цитирует Витренко Foreign Policy.