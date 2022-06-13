Спецпредставитель Путина выступил против спецоперации Турции

Проведение Турцией новой операции на севере Сирии против курдских формирований было бы «неразумным шагом», заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед открытием переговоров в «астанинском формате» в Нур-Султане, передает «Коммерсант».

По словам Лаврентьева, такой шаг Анкары «может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности, новому витку вооруженного противостояния» в Сирии.

«Поэтому мы будем призывать наших турецких коллег воздержаться от этого шага и попытаться решить возникшую озабоченность мирным путем за счет диалога между всеми заинтересованными сторонами. Со своей стороны, готовы оказать всяческую поддержку», - добавил Лаврентьев.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах провести операцию в Сирии против террористических формирований PKK/YPG и создать зону безопасности на турецко-сирийской границе. Накануне СМИ отмечали, что для начала турецкой военной операции все готово и она может начаться в любой момент.