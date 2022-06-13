Россия за сутки потеряла 250 солдат и 6 танков Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины за последние сутки уничтожили 250 российских военнослужащих, 6 танков, 25 боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, один вертолет и три беспилотника. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери России с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составили:
• личного состава – около 32750 (+250) человек ликвидировано
• танков – 1440 (+6) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ед,
• артиллерийских систем – 722 (+1) ед,
• РСЗО – 230 (+1) ед,
• средства ПВО – 97 (+0) ед,
• самолетов – 213 (+0) ед,
• вертолетов – 179 (+1) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
• крылатые ракеты – 129 (+4),
• корабли / катера – 13 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12) ед,
• специальная техника – 55 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.