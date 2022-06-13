Россия за сутки потеряла 250 солдат и 6 танков Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины за последние сутки уничтожили 250 российских военнослужащих, 6 танков, 25 боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, один вертолет и три беспилотника. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составили:

• личного состава – около 32750 (+250) человек ликвидировано

• танков – 1440 (+6) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ед,

• артиллерийских систем – 722 (+1) ед,

• РСЗО – 230 (+1) ед,

• средства ПВО – 97 (+0) ед,

• самолетов – 213 (+0) ед,

• вертолетов – 179 (+1) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),

• крылатые ракеты – 129 (+4),

• корабли / катера – 13 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12) ед,

• специальная техника – 55 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.