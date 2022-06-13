Сегодня представители 50 стран в Брюсселе будут обсуждать помощь Украине
В Брюсселе в среду соберется контактная группа по Украине, в которой будут участвовать представители 50 стран. Председателем станет американский министр обороны Ллойд Остин, передает ВВС.
Остин отметил, что в центре внимания встречи будут неотложные требования Украины, которая продолжает борьбу против России.
"Бои на Донбассе - это жестокие артиллерийские бои. Украинские официальные лица заявили, что ежедневно в боях теряют от 150 до 200 солдат", - сообщают в Минобороны США.
Остин координирует свои действия с контактной группой, чтобы по мере необходимости доставлять в Украину нужное оборудование.
"Например, у одной страны может быть артиллерийское орудие, у другой могут быть боеприпасы, а у третьей могут быть запасные части, необходимые системе. Контактная группа - это способ координировать действия наций, чтобы вывести различные части системы на передовую", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что страна не имеет достаточного количества современных систем противоракетной обороны, а затягивание с их поставками дорого обойдется государству.
"Несмотря на то, что современных ракет в России с каждым днем становится все меньше, потребность Украины в таких системах остается. Потому что у России еще достаточно советских типов ракет, которые еще более опасны. Они в разы менее точны, а потому в разы опаснее для гражданских объектов и обычных жилых домов", - заявил Зеленский в видеообращении во вторник вечером.