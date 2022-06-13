Сегодня представители 50 стран в Брюсселе будут обсуждать помощь Украине

В Брюсселе в среду соберется контактная группа по Украине, в которой будут участвовать представители 50 стран. Председателем станет американский министр обороны Ллойд Остин, передает ВВС.

Остин отметил, что в центре внимания встречи будут неотложные требования Украины, которая продолжает борьбу против России.

"Бои на Донбассе - это жестокие артиллерийские бои. Украинские официальные лица заявили, что ежедневно в боях теряют от 150 до 200 солдат", - сообщают в Минобороны США.