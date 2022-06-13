Спутниковые снимки: Иран готовится запустить ракету в космос

Иран, похоже, ведет подготовку к новому запуску космической ракеты. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, полученные компанией Maxar Technologies.

Как передает агентство AP, на фото запечатлен иранский космодром имени имама Хомейни, расположенный в провинции Семнан. На одном из них ракету транспортируют на стартовую площадку, на втором она уже в вертикальном положении.

Власти Ирана не сообщали о предстоящем запуске, однако в мае 2022 года агентство IRNA передавало, что до конца нынешнего года по иранскому календарю, то есть до марта 2023 года, будет запущено семь спутников.