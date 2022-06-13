Россия выступила и против Израиля

Россия считает недопустимыми участившиеся удары по территории Сирийской Арабской республики со стороны Израиля. Этот вопрос будет рассмотрен на переговорах в Нур-Султане, заявил в среду, 15 июня, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, сообщают российские «Известия».

«Мы рассмотрим вопрос участившихся обстрелов территории Сирии со стороны Израиля. Думаем, что на этом нужно будет акцентировать внимание, это недопустимо. Тем более что совсем недавно была осуществлена атака на сирийский международный аэропорт, где повреждена взлетно-посадочная полоса, которая не позволяет принимать международные рейсы», - сказал Лаврентьев на открытии международной встречи по сирийскому урегулированию, которая проходит в Нур-Султане.

В столице Казахстана 15-16 июня проходит встреча сторон «астанинского процесса». В них участвуют делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. Наблюдателями выступают делегация ООН, делегация от Иордании, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.

Взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Дамаска были выведены из строя в результате израильских авиаударов 11 июня.