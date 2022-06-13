Турция арендует у 10 стран земли

Турция начала переговоры об аренде сельскохозяйственных земель в 10 странах Латинской Америки и Африки, а также в Украине. Это делается для преодоления продовольственного кризиса, пережитого во всем мире из-за пандемии коронавируса и войны России против Украины. Об этом сообщает газета Türkiye.

Министр сельского хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что переговоры завершились договоренностью, и контакты с некоторыми из них продолжаются.

На арендованных землях будет выращиваться сельскохозяйственная продукция, которая не может быть произведена в Турции по климатическим причинам, или производство которой является недостаточным.