Турция арендует у 10 стран земли
Турция начала переговоры об аренде сельскохозяйственных земель в 10 странах Латинской Америки и Африки, а также в Украине. Это делается для преодоления продовольственного кризиса, пережитого во всем мире из-за пандемии коронавируса и войны России против Украины. Об этом сообщает газета Türkiye.
Министр сельского хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что переговоры завершились договоренностью, и контакты с некоторыми из них продолжаются.
На арендованных землях будет выращиваться сельскохозяйственная продукция, которая не может быть произведена в Турции по климатическим причинам, или производство которой является недостаточным.
Издание отмечает, что в связи с ростом цен на корма в последнее время на землях, которые будут арендованы, будет сделан упор на производство кормовых растений.
"Турция удовлетворяет внутренний спрос в сельхозпродукции, однако если речь идет еще об экспорте, то необходимо арендовать земли за рубежом. На экспорт следует поставлять современную продукцию", - заявил Киришчи.