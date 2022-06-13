ВОЗ намерена изменить название обезьяньей оспы: в чем причина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что она работает с экспертами, чтобы придумать новое название для обезьяньей оспы. Это произошло после того, как более 30 ученых написали письмо о необходимости "недискриминационного и нестигматизирующего" названия для вируса. Об этом сообщает BBC.

По их словам, постоянное упоминание вируса как африканского является неточным и дискриминационным.

За последние недели во всем мире было зарегистрировано около 1600 случаев заболевания.

В то время как 72 случая смерти были зарегистрированы в странах, где обезьянья оспа уже была эндемичной, ни одного случая смерти не было отмечено в 32 новых странах.