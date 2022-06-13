Из Перми в Азербайджан запустят прямые авиарейсы

Из Перми планируется запустить прямые авиарейсы в Азербайджан. Об этом сказал в ходе заседания регионального правительства министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

По его словам, сейчас краевые власти ведут переговоры с авиакомпаниями об открытии прямых рейсов из Перми в несколько стран ближнего зарубежья.

"Речь идет о полетах в Минск, Ташкент, Бухару, Баку и Ереван. Также планируется расширение внутренних направлений. Так, рассматривается вопрос о запуске самолетов из Перми в Челябинск и Владикавказ", - говорится в сообщении российских СМИ.