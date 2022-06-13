Дефицит на российском рынке беспилотников

На российском рынке беспилотных летательных аппаратов с начала войны в Украине возник дефицит, а цены в отдельных сегментах выросли втрое. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Дефицит, по мнению одного из собеседников газеты, связан с решением прекратить поставки в Россию китайской компании DJI, «которая занимает 90% рынка «потребительских» дронов».

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил «Коммерсанту», что дефициту дронов, по его мнению, способствовали и гражданские инициативы по покупке снабжения для самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» (о таких инициативах писала газета The New York Times).