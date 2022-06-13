Макрон считает, что Зеленскому придется вести переговоры с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в какой-то момент придется вести переговоры с Россией, чтобы положить конец войне. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Румынию, передает Reuters.

"Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией", - считает Макрон.