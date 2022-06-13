Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:57

Уличные протесты в Армении против решения премьер-министра Никола Пашиняна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и начать мирные переговоры, начавшиеся с середины апреля, постепенно стихают. Это вынудило реваншистов демонтировать палатки, которые они установили на площади Франции в Ереване. На вчерашнем митинге на площади лидеры «Движения сопротивления» заявили, что намерены «изменить тактику».

Накануне вице-спикер Национального собрания Армении, один из лидеров оппозиционного движения Ишхан Сагателян отметил, что палатки, установленные оппозицией на площади Франции в начале мая, будут убраны, добавив, что «при желании и необходимости» их можно установить заново за пару часов. Один из лидеров оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил, что они будут проводить еженедельные мероприятия, в том числе уличные акции, профессиональные дискуссии по отраслевым и тематическим вопросам, встречи с народом по обязательному графику, как минимум одну акцию и шествие в неделю. По его словам, будут сформированы территориальные и отраслевые подразделения. В частности, Сагателян сообщил, что на 18 июня запланирован митинг, на котором они представят свое видение Армении. На 16 же июня намечено шествие. По его словам, общественное требование об отстранении Никола Пашиняна четкое и однозначное, и главная задача остается нерешенной. «Арменией по-прежнему правит тот, кто представляет онтологическую опасность для всех нас, - сказал Сагателян, добавив: – Мы отстраним Никола, обязательно отстраним, но сделаем это бескровно».

На вчерашнем митинге присутствовал и бывший президент Роберт Кочарян, которого считают «крестным отцом» антипашиняновского протестного движения. Он не согласился с утверждениями о том, что движение потерпело неудачу. Изначально Кочарян избегал журналистов, заявив, что не хочет давать интервью. Однако представители СМИ не сдались и спросили его, что значит для реваншистов смена тактики. Кочарян заметил: «А вы не слушали (речь координатора движения Ишхана Сагателяна – ред.)? Я вот слушал и понял». Другой журналист напрямую спросил Кочаряна о том, почему провалилось движение. На это Кочарян ответил: «Это вы так считаете».