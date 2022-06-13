Кочарян во второй раз проиграл Пашиняну наш обзор
Уличные протесты в Армении против решения премьер-министра Никола Пашиняна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и начать мирные переговоры, начавшиеся с середины апреля, постепенно стихают. Это вынудило реваншистов демонтировать палатки, которые они установили на площади Франции в Ереване. На вчерашнем митинге на площади лидеры «Движения сопротивления» заявили, что намерены «изменить тактику».
Накануне вице-спикер Национального собрания Армении, один из лидеров оппозиционного движения Ишхан Сагателян отметил, что палатки, установленные оппозицией на площади Франции в начале мая, будут убраны, добавив, что «при желании и необходимости» их можно установить заново за пару часов.
Один из лидеров оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил, что они будут проводить еженедельные мероприятия, в том числе уличные акции, профессиональные дискуссии по отраслевым и тематическим вопросам, встречи с народом по обязательному графику, как минимум одну акцию и шествие в неделю. По его словам, будут сформированы территориальные и отраслевые подразделения. В частности, Сагателян сообщил, что на 18 июня запланирован митинг, на котором они представят свое видение Армении. На 16 же июня намечено шествие.
По его словам, общественное требование об отстранении Никола Пашиняна четкое и однозначное, и главная задача остается нерешенной. «Арменией по-прежнему правит тот, кто представляет онтологическую опасность для всех нас, - сказал Сагателян, добавив: – Мы отстраним Никола, обязательно отстраним, но сделаем это бескровно».
На вчерашнем митинге присутствовал и бывший президент Роберт Кочарян, которого считают «крестным отцом» антипашиняновского протестного движения. Он не согласился с утверждениями о том, что движение потерпело неудачу. Изначально Кочарян избегал журналистов, заявив, что не хочет давать интервью. Однако представители СМИ не сдались и спросили его, что значит для реваншистов смена тактики.
Кочарян заметил: «А вы не слушали (речь координатора движения Ишхана Сагателяна – ред.)? Я вот слушал и понял».
Другой журналист напрямую спросил Кочаряна о том, почему провалилось движение. На это Кочарян ответил: «Это вы так считаете».
Упорство Кочаряна можно понять. Ведь это его второе прямое поражение от Пашиняна. На досрочных прошлогодних выборах оппозиционный блок Кочаряна «Армения» проиграл, как бы агрессивно ни использовал карабахскую карту. В итоге реванш Кочаряна и попытка вернуться к власти провалились. Примерно через год «снижение планки» Пашиняна в карабахском вопросе, согласие на мирные переговоры при условии признания территориальной целостности Азербайджана вселили в Кочаряна и других реваншистов новые надежды на захват власти. Но на этот раз лозунгов «Никол – турок» и о «невозможности нахождения Карабаха в составе Азербайджана» оказалось недостаточно, чтобы сплотить народ вокруг «спасителей» – криминально-олигархических режимов Кочаряна и Саркисяна. В результате им пришлось демонтировать свои палатки и покинуть площадь Франции.
Правда, реваншисты говорят, если правительство предпримет какие-то конкретные шаги для достижения мира, они снова выйдут на улицы и попытаются не допустить этого. Карабахская карта по-прежнему остается в Армении инструментом политического манипулирования.