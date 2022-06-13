В России заявили об уничтожении в Украине большого количества западного оружия

ВКС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили большое количество вооружения для ВСУ, поставленное из США и европейских стран. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск «Донецкой Народной Республики» и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки в Донбассе», - цитирует слова Конашенкова ТАСС.

По его словам, также уничтожены радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска «Луганской Народной Республики», зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Соледар «Донецкой Народной Республики», склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское «Луганской Народной Республики», а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка «Донецкой Народной Республики».