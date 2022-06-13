Сколько гаубиц, Javelin и Stinger США уже передали Украине

С начала широкомасштабного вторжения России США передали Украине 108 гаубиц, 26 тысяч Javelin и других противотанковых систем и 1,4 тысячи Stinger. Об этом сообщает посольство США в Украине в Тwitter.

"С начала войны России против Украины президент Байден объявил о 11 траншах военной поддержки Украине. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить украинский народ тем, что ему необходимо для защиты своей страны", - подчеркнули в посольстве.

Общая сумма помощи безопасности от США уже достигла 4,6 миллиарда долларов. В частности, Украина получила 108 гаубиц, 26,5 тысячи противотанковых ракетных комплексов (в том числе Javelin), 1,4 тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, 220 тысяч артиллерийских снарядов, 50 миллионов патронов, 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов.