Эрдоган предупредил Грецию: такие действия не принесут ничего позитивного

«Греция – инструмент в руках антитурецких кругов. В Афинах либо не осознают этого, либо готовы к подобного рода второстепенной роли». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

По словам турецкого лидера, подобного рода действия не принесут Греции ничего позитивного.

Касаясь позиции Анкары в вопросе заявки Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО, Эрдоган заверил, что позиция турецкой стороны не изменится вплоть до пересмотра отношения этих скандинавских стран к террористическим организациям.

«Мы будем ждать от Хельсинки и Стокгольма конкретных шагов. До тех пор наше отношение к вопросу останется неизменным», - подчеркнул турецкий лидер.