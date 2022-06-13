Эрдоган предупредил Грецию: такие действия не принесут ничего позитивного
«Греция – инструмент в руках антитурецких кругов. В Афинах либо не осознают этого, либо готовы к подобного рода второстепенной роли». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».
По словам турецкого лидера, подобного рода действия не принесут Греции ничего позитивного.
Касаясь позиции Анкары в вопросе заявки Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО, Эрдоган заверил, что позиция турецкой стороны не изменится вплоть до пересмотра отношения этих скандинавских стран к террористическим организациям.
«Мы будем ждать от Хельсинки и Стокгольма конкретных шагов. До тех пор наше отношение к вопросу останется неизменным», - подчеркнул турецкий лидер.
Эрдоган далее привлек внимание к продовольственному кризису, сопряженному с российско-украинской войной.
Турецкий лидер отметил, что правительство прилагает усилия для снижения негативных последствий кризиса на экономику страны, в том числе путем пересмотра пошлин и налогов.
Президент отметил, что одним из приоритетов Анкары остается снижение энергозависимости страны. «К сожалению, Турция входит в число стран, которые напрямую зависят от цен на нефть. Нынешние цены на черное золото, безусловно, далеки от реалий рынка. Мы продолжим предпринимать усилия для развития сферы возобновляемой энергетики и разработки собственных месторождений», - констатировал турецкий лидер.