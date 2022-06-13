Офис Зеленского: в смерти украинцев виноват канцлер Германии

«Канцлер Германии Олаф Шольц несет ответственность за погибших украинцев, потому что не дает Украине тяжелое оружие, которое пообещал». Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью немецкому изданию Bild.

Он отметил, что Украине от Германии нужна дальнобойная артиллерия, системы залпового огня, танки, БТР и беспилотники.

«Если у нас будет достаточное количество, мы выиграем войну. Когда Запад дал нам 120 единиц дальнобойной артиллерии, ситуация на фронте сразу изменилась. За три дня россияне потеряли скорость наступления», – заявил Арестович, напомнив, что Германия обещала Украине передать 88 танков Leopard, 50 зенитных самоходных установок Gepard.