Офис Зеленского: в смерти украинцев виноват канцлер Германии
«Канцлер Германии Олаф Шольц несет ответственность за погибших украинцев, потому что не дает Украине тяжелое оружие, которое пообещал». Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью немецкому изданию Bild.
Он отметил, что Украине от Германии нужна дальнобойная артиллерия, системы залпового огня, танки, БТР и беспилотники.
«Если у нас будет достаточное количество, мы выиграем войну. Когда Запад дал нам 120 единиц дальнобойной артиллерии, ситуация на фронте сразу изменилась. За три дня россияне потеряли скорость наступления», – заявил Арестович, напомнив, что Германия обещала Украине передать 88 танков Leopard, 50 зенитных самоходных установок Gepard.
«Этого хватило бы на две бригады в украинской армии. Теперь, будь у нас две бригады где-нибудь на передовой, мы могли бы отбить Херсон или отбросить их от Попасной и Северодонецка. Сегодня две бригады – это великая сила», – пояснил советник главы Офиса Зеленского.
На вопрос, что бы он сказал Шольцу, если бы встретил его, Арестович ответил: «Господин Шольц, вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей, каждый день гибнут дети, мы каждый день теряем 100 солдат, потому что вы не даете нам тяжелого оружия. Украинская армия сильна, мы могли бы побить россиян и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие».