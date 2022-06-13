Запрещенные в России талибы приехали на Петербургский форум
На юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум, стартовавший сегодня, приехали представители правительства движения «Талибан» - организации, которая официально запрещена в России, передает «Росбалт».
Гости - замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана и глава афганской дипмиссии - появились на мероприятии в своих национальных одеждах.
Издание отмечает, что временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал был замечен в приподнятом настроении, с радостью общался с окружающими.