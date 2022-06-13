Столтенберг: Финляндия и Швеция согласны на условия Турции

Финляндия и Швеция готовы снять некоторую озабоченность Турции по борьбе с терроризмом, чтобы как можно раньше стать членами НАТО, однако сроки неизвестны. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Турция - важный союзник по НАТО - выразила обеспокоенность, связанную с борьбой против терроризма. Когда союзник поднимает обеспокоенность, это легитимная обеспокоенность, нам надо сесть за стол и обсуждать. Это то, что мы делаем сейчас. Я приветствую сигналы от Швеции и Финляндии о том, что они готовы предпринять действия, чтобы снять эту обеспокоенность", - цитирует слова Столтенберга ТАСС.