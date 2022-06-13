Токаев: Некоторые перевирают, утверждая, что Россия «спасла» Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на заявления о том, что Россия «спасла» Казахстан во время январских событий, передает Tengrinews.kz.

«В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что вот, мол, Россия «спасла» Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно «служить и кланяться в ноги» России. Считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью журналисту Андрею Кондрашову на телеканале «Россия 24».

Лидер Казахстана отметил, что с самого начала была договоренность о том, что контингент не будет участвовать в силовых действиях.

«Действительно, ни одного выстрела не было произведено со стороны ограниченного контингента ОДКБ, и они здесь находились не более 10 дней», - отметил президент Казахстана.