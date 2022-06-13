Даже если холодная зима: Латвия заявила о полном отказе от газа из России

Латвия больше не собирается закупать газ в России, заявил в интервью испанской газете El Pais премьер-министр республики Кришьянис Кариньш. Его слова приводит ТАСС.

В апреле прибалтийская страна решила отказаться от газа из России. Теперь страна исключает возможность возобновления импорта даже на случай аномально холодной зимы.

«Мы не рассматриваем такой вариант. У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в этом не было необходимости», — сообщил премьер-министр республики.

Латвия выступает за включение газа в следующий пакет западных санкций, объясняя это тем, что, покупая российское топливо, ЕС помогает стране поддерживать стабильность рубля и в полной мере финансировать войну в Украине.