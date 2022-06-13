Экс-капитан сборной России по футболу призвал Путина остановить войну

Бывший капитан сборной России по футболу и футболист «Зенита», «Динамо», «Анжи» и «Локомотива» Игорь Денисов призвал президента России Владимира Путина остановить войну в Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Заявления футболиста комментирует The Insider.

Денисов признался, что даже записал видеообращение к президенту России, в котором был готов встать на колени, лишь бы глава российского государства отозвал войска и остановил войну.

Спортсмен признался, что был обескуражен поведением журналистов, которые не стали выкладывать его обращение. Также Денисов признался, что ему было страшно выкладывать и записывать видеообращение с антивоенным призывом, однако он «не может молчать».

Комментируя события 24 февраля, Денисов признался, что был в тотальном шоке от произошедшего, не мог нормально есть и спать. «Я очень восприимчивый человек... Я муху, если можно так сказать, убить не могу. Но для меня эти события - катастрофа. Полный ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть», - заявил экс-капитан.