Министр обороны Израиля призвал к наращиванию военной мощи против Ирана
Министр обороны Израиля Бени Ганц призвал страну и другие государства региона наращивать свой военный потенциал под эгидой Вашингтона «перед иранской угрозой», передает The Jerusalem Post.
«Перед лицом воинственности Ирана необходимо не только сотрудничество, но и наращивание региональных сил под руководством США, что укрепит все вовлеченные стороны. Мы постоянно работаем над этим ради безопасности граждан Израиля», - подчеркнул Ганц.