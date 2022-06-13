В Москве категоричны: поставим точку в «спецоперации» там, где нужно

«Наша реакция в том, что эти планы (планы Украины нанести поражение России) будут обрушены, что они провалятся, что мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи и военные планировщики в Вашингтоне или других столицах представляют себе эту ситуацию», - сказал замглавы МИД РФ в эфире телеканала «Россия-1», его слова приводит «Коммерсант».

Если президент Украины Владимир Зеленский не хочет вести переговоры - это его право, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подчеркнув, что РФ поставит точку в войне в Украине «там, где нужно Москве».

Рябков отметил, что Россия должна доказать «силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством», и обеспечить их достижение. Политические и дипломатические методы нужны, их нельзя отбрасывать, но цели определены вполне четко, добавил Рябков.

«Если Зеленский и его команда не готовы к переговорам, и все те, кто стоит за ним, настроены продолжать свою бездумную, а точнее сказать, безумную накачку Украину вооружениями, - это их выбор. Это печально, трагично, но мы не можем отступить», - сказал замглавы МИД РФ.

Последние очные переговоры делегаций России и Украины состоялись 29 марта в Стамбуле. 14 июня Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что в любой момент готов к переговорам с Владимиром Путиным, с посредниками или без них, если Москва также готова к диалогу и выводу своих войск из Украины.