15:54

По случаю 15 июня - Дня национального спасения Министерство труда и социальной защиты населения вручило ключи от автомобилей 50 инвалидам Отечественной войны. В пресс-службе Минтруда сообщили, что в мероприятии по этому случаю приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, депутат Арзу Нагиев, герои Отечественной войны Газанфар Агаев и Джавид Бейбутов, член Общественного объединения ветеранов Карабаха Рей Керимоглу.

Выступая на мероприятии, Анар Керимов сказал, что с возвращением общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству республикой по призыву народа Азербайджан вышел из глубокого социально-политического и экономического кризиса. В стране были предприняты важные шаги в области социальной стабильности и развития. При этом семьи шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами, а инвалиды войны – автомобилями. Продолжение и развитие президентом Ильхамом Алиевым на высоком уровне успешной внутренней и внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева обеспечили вступление Азербайджана на путь ускоренного развития, в том числе ежегодного усиления проводимой социальной политики.