Инвалиды войны получили ключи от новых автомобилей фото
По случаю 15 июня - Дня национального спасения Министерство труда и социальной защиты населения вручило ключи от автомобилей 50 инвалидам Отечественной войны.
В пресс-службе Минтруда сообщили, что в мероприятии по этому случаю приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, депутат Арзу Нагиев, герои Отечественной войны Газанфар Агаев и Джавид Бейбутов, член Общественного объединения ветеранов Карабаха Рей Керимоглу.
Выступая на мероприятии, Анар Керимов сказал, что с возвращением общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству республикой по призыву народа Азербайджан вышел из глубокого социально-политического и экономического кризиса. В стране были предприняты важные шаги в области социальной стабильности и развития. При этом семьи шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами, а инвалиды войны – автомобилями.
Продолжение и развитие президентом Ильхамом Алиевым на высоком уровне успешной внутренней и внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева обеспечили вступление Азербайджана на путь ускоренного развития, в том числе ежегодного усиления проводимой социальной политики.
Было отмечено, что после Отечественной войны под руководством президента Ильхама Алиева семьи шехидов и ветеранов войны были охвачены масштабным пакетом социальной поддержки. 100 тысячам человек было оказано 190 тысяч услуг.
Программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширена в пять раз. В 2021 году этим категориям граждан было передано 3 тысячи квартир. 3 500 квартир выдали в послевоенное время, более 12 500 квартир и индивидуальных домов - в целом.
За последние четыре года автомобилями обеспечены до 1500, а всего за прошедший период - 7450 инвалидов войны. В этом году инвалидам войны переданы в целом 100 автомобилей.