В Москве покончил с собой генерал Службы внешней разведки

В Москве в своей квартире найден мертвым генерал-майор Службы внешней разведки России 90-летний Лев Соцков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Супруга нашла его тело в ванной комнате квартиры. Рядом с погибшим обнаружен наградной пистолет ТТ и записка. В ней Соцков написал, что оружие является реликвией боев на реке Халхин-Гол, которое он получил, когда был представителем при спецслужбе Монголии. Предварительная версия - суицид.

Лев Соцков родился в 1932 году в Ленинграде, после учебы на факультете международных отношений МГИМО пошел в разведку, где прослужил более 40 лет. Автор ряда документальных книг и сборников исторических документов.