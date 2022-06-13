Пекин готов содействовать урегулированию войны в Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в среду провели телефонный разговор. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Согласно сообщению, Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил готовность оказать содействие урегулированию войны в Украине.
"Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса в Украине, - приводит телеканал слова китайского лидера. - Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль".
По словам Си Цзиньпина, Пекин занимает независимую позицию по украинскому вопросу, "принимая во внимание факты и исторические реалии".