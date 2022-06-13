Российский корабль из Черного моря ударил «Калибрами» по Украине
Удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам Украины нанесен российским кораблем из акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ в среду.
«В рамках выполнения задач «специальной военной операции» Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям», - говорится в сообщении.