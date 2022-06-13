У Зеленского ответили Медведеву: «Маленький человек с большими комплексами»

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на угрозы заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева о несуществовании Украины через два года в контексте возможного ленд-лиза по газу из США. По его словам, такое мог сказать только «маленький человек с большими комплексами». Об этом он написал в Twitter.

«Если бы у российского империализма было лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться - брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру», - отметил Подоляк.

Он заверил, что «Украина была, есть и будет», а «где будет Медведев через 2 года - вопрос».