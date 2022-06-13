Пашинян: Кочарян и Саргсян обсуждали нахождение Карабаха в составе Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обрушился с критикой в адрес экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Выступая с трибуны парламента, Пашинян заявил, что оппозиция обвиняет его в обсуждении нахождения Карабаха в составе Азербайджана.

По словам Пашиняна, в бытность Роберта Кочаряна президентом в ноябре 1998 года власти Армении вели переговоры на основании проекта по т.н. «Общему государству», который предполагал нахождение Карабаха в составе Азербайджана.

«И то, что сегодня Кочарян и его сторонники, в том числе партия «Дашнакцутюн», утверждают, дескать, Карабах никогда не может быть в составе Азербайджана, мягко говоря, попахивает лукавством», - заявил он.

Пашинян подчеркнул, что и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян признавали Карабах частью Азербайджана и не руководствовались принципом, что «Карабах никогда не будет в составе Азербайджана».