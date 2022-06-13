Российский министр назвал укрепляющийся рубль вызовом для экономики

По словам министра, пока ситуация «несколько сдерживается тем, что все-таки экспортные цены крайне высоки», однако если курс рубля останется столь крепким, это создаст проблемы.

«Конечно, формируется вот этот новый пакет вызовов для экономики, в первую очередь крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился. И он создает проблему и для наших экспортеров, и для импортеров», - цитирует Решетникова Интерфакс.

Если курс рубля будет таким крепким, это создаст проблемы для российской экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

Источник же крепкого курса - слабый спрос в экономике, а это в первую очередь кредитование, продолжил Решетников. Сейчас же бюджет «расходует деньги на максимуме», это «кредиты-кредиты-кредиты по всем направлениям» - ипотечные, потребительские, предприятиям, отметил он. По словам министра, Минэкономразвития ожидает от Центробанка максимального снижения ключевой ставки.

В начале войны в Украине рубль обвалился. По данным ЦБ, 11 марта доллар стоил выше 120 руб., евро - почти 133 руб.

С тех пор национальная валюта подорожала вдвое. По состоянию на 15 июня доллар торгуется по 57 руб., евро - по 59,2 руб. Причинами укрепления рубля стал рост экспорта на фоне падения импорта и жестких ограничений на покупку валюты. С конца февраля экспортеры были обязаны продавать 80% валютной выручки, а цены на сырье росли. Позже долю снизили до 50%, а 10 июня требование отменили.