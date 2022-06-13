Кадыров рассказал о здоровье Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем российского президента Владимира Путина. Аудиосообщение Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава Чечни посоветовал недоброжелателям Путина, которые распространяют недостоверную информацию, закрыть рты, чтобы потом не было неловко и неудобно. Глава Чечни рассказал о недавнем телефонном разговоре с российским президентом, во время которого голос Путина был «очень бодрым» и «командным».

«Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент [якобы имеет проблемы со здоровьем], (...) ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству», - заявил Кадыров.