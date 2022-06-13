На Харьковщине идут активные бои: ВСУ отражают атаки россиян

В Харьковской области на линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия. Российские войска обстреливают населенные пункты региона.

Как написал в своем Telegram-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в течение суток российские войска не стреляли по Харькову, но открывали огонь по городам и селам области.

По его словам, российские снаряды спровоцировали в области пожары. В частности, в Харьковском районе случился лесной пожар. В Богодуховском районе загорелось административное здание одного из предприятий в Золочевской общине, россияне обстреляли ее ночью. Также горело предприятие в Изюмском районе.