Оспа обезьян подошла к границам Азербайджана

В Грузии лабораторно подтвержден один случай заболевания оспой обезьян, сообщает Первый канал со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.

"У пациента была легкая форма вируса, после соответствующего лечения он вскоре был выписал из медицинского учреждения", - говорится в сообщении Центра.

Заболевание выявили после того, как этот человек вернулся из Европы. Специалисты вели наблюдение за всеми, с кем контактировал больной, но ни в одном случае не было выявлено клинических признаков.

По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрировано уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.