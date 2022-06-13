Чавушоглу хочет спасти украинское зерно. Но как?

Необходимости в разминировании черноморского побережья Украины для начала транспортировки зерна нет. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает «Анадолу».

По его словам, безопасный маршрут для судов можно проложить по направлениям, где нет минной угрозы. При этом он отметил, что очистка морской зоны от мин в соответствии с планом ООН может занять определенное время.

"Районы нахождения морских мин известны. Можно создать безопасные выходы в три порта, и это позволит судам следовать без какой-либо угрозы. Украинские катера будут служить путеводителями. После вхождения судов в зону безопасности, они будут досматриваться", - сказал Чавушоглу.