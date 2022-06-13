Катерина Ющенко снова в Баку

Бакинский Глобальный форум позволит услышать точку зрения молодежи на актуальные глобальные вызовы, заявила супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко Катерина Ющенко на пресс-конференции, посвященной началу IX Бакинского Глобального форума.

По ее словам, одна из панелей форума будет посвящена молодежи. В ней примут участие молодые люди из ряда стран, в том числе Азербайджана, США, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Латвии, Украины, Бангладеш, Болгарии.

«Целью проведения подобных мероприятий является выяснить, что думает молодое поколение, выслушать точку зрения юных лидеров, их мысли по вопросам экономики, национальной безопасности, окружающей среды, прав человека», - отметила Катерина Ющенко.