Экс-президент Болгарии благодарит Азербайджан за нефть, но надеется на ВИЭ
«Азербайджан является важнейшим энергетическим партнером», - заявил на пресс-конференции, посвященной открытию IX Глобального Бакинского форума, экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.
Он поблагодарил Азербайджан за то, что страна является надежным, устойчивым энергетическим партнером.
По словам Плевнелиева, энергетическая стратегия и политика Азербайджана направлена на поддержку бизнеса, отношений с партнерами в налаживании энергетических поставок.
«Я уверен, что Азербайджан также будет успешно развиваться в области возобновляемой энергетики, производстве топлива будущего», - отметил Плевнелиев.