Новое вино в старые меха не наливают: они порвутся главная тема
Глава турецкой дипломатии Чавушоглу пригласил министра иностранных дел Ирана в ближайшее время посетить Анкару для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Планируется также и визит Сергея Лаврова в Тегеран.
Сирия станет главной темой переговоров в Анкаре и Тегеране – в этом уже не приходится сомневаться. Старые договоренности по ней устарели – и сейчас все внешние игроки стремятся выставить друг другу «красные линии», которые показывают, чего бы им хотелось увидеть в договоренностях новых.
Турции нужна сплошная 30-километровая зона безопасности вдоль своей границы с Сирией, России нужен Тартус и Хмеймим, а израильтяне и иорданцы не хотят, чтобы проиранские силы взяли под контроль южные районы Сирии. Тегеран оказался в достаточно сложной ситуации – с одной стороны он не хочет поступиться уже завоеванным, но с другой – коалиция против него сейчас собирается сильная.
И если раньше он мог лавировать на противоречиях внешних игроков и использовать амбиции Москвы для продвижения своих интересов – то сейчас, когда Сирия для России стала обременением, а задачи присутствия там свелись всего к двум населенным пунктам, делать это ему будет весьма затруднительно. Придется идти на какие-то размены, чего иранцам делать категорически не хочется, но, по всей видимости, придется.
В Тегеране не скрывают своего раздражения и, традиционно, обвиняют во всем Россию. Так, источники близкого к движению Хезболла издания «Аль-Ахбар» возмущаются тем, что российская сторона не предотвратила последние атаки Израиля на инфраструктуру аэропорта в Дамаске.
По их словам, в 2018 году Тегеран договаривался с Москвой как с игроком, имеющим каналы коммуникации с израильтянами, о гарантиях, что таких ударов больше не будет. Взамен иранцы якобы обещали перенести диапазон своей военной активности подальше от аэропорта.
Вопрос о том, как эти договоренности иранцами выполнялись, остается открытым, не всегда и не во всем, но теперь и им пришел конец. Более того, ряд израильских источников говорят о том, что ВВС Израиля прорабатывают новый список целей в Сирии, причем, при этом не планируя уведомлять российскую сторону о своих авиаударах.
Россия уже прорабатывает ответные меры. Так, буквально вчера спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев сообщил, что российской делегации в Швейцарии сейчас «достаточно сложно» и что это место потеряло свой нейтральный статус, поэтому Москва просит найти другую площадку для проведения следующей сессии Конституционного комитета.
Кроме того, он заявил, что пришла пора свертывать действовавший под эгидой ООН трансграничный механизм гуманитарной помощи мятежным районам Сирии: «Наверное, настало время, чтобы вся помощь, которая предоставляется международным сообществом, шла на законных основаниях через территорию Сирии, через Дамаск. Это позиция РФ на данный момент».
О позиции Турции в сирийском вопросе haqqin.az подробно рассказывал неоднократно, повторяться нет смысла, стоит только подчеркнуть, что решение на проведении Анкарой спецоперации уже состоялось, она обязательно пройдет в формате, который запланирован турецкой стороной.
Словом, прежней Сирии, существовавшей в известной системе координат и являвшейся итогом договорных балансов – больше нет. Нужно создавать новые – а это всегда процесс болезненный. Израильтяне уже заявили, что готовы бомбить резиденцию Башара Асада, чтобы сделать его более сговорчивым. Но сам Асад решает не так уж и много, тут вопрос, который могут решить только его координаторы в Тегеране. И тут все зависит от того, как проведет переговоры с ним Анкара.