Икрам Нур, автор haqqin.az 18:27

Глава турецкой дипломатии Чавушоглу пригласил министра иностранных дел Ирана в ближайшее время посетить Анкару для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Планируется также и визит Сергея Лаврова в Тегеран. Сирия станет главной темой переговоров в Анкаре и Тегеране – в этом уже не приходится сомневаться. Старые договоренности по ней устарели – и сейчас все внешние игроки стремятся выставить друг другу «красные линии», которые показывают, чего бы им хотелось увидеть в договоренностях новых.

Турции нужна сплошная 30-километровая зона безопасности вдоль своей границы с Сирией, России нужен Тартус и Хмеймим, а израильтяне и иорданцы не хотят, чтобы проиранские силы взяли под контроль южные районы Сирии. Тегеран оказался в достаточно сложной ситуации – с одной стороны он не хочет поступиться уже завоеванным, но с другой – коалиция против него сейчас собирается сильная. И если раньше он мог лавировать на противоречиях внешних игроков и использовать амбиции Москвы для продвижения своих интересов – то сейчас, когда Сирия для России стала обременением, а задачи присутствия там свелись всего к двум населенным пунктам, делать это ему будет весьма затруднительно. Придется идти на какие-то размены, чего иранцам делать категорически не хочется, но, по всей видимости, придется. В Тегеране не скрывают своего раздражения и, традиционно, обвиняют во всем Россию. Так, источники близкого к движению Хезболла издания «Аль-Ахбар» возмущаются тем, что российская сторона не предотвратила последние атаки Израиля на инфраструктуру аэропорта в Дамаске.

По их словам, в 2018 году Тегеран договаривался с Москвой как с игроком, имеющим каналы коммуникации с израильтянами, о гарантиях, что таких ударов больше не будет. Взамен иранцы якобы обещали перенести диапазон своей военной активности подальше от аэропорта. Вопрос о том, как эти договоренности иранцами выполнялись, остается открытым, не всегда и не во всем, но теперь и им пришел конец. Более того, ряд израильских источников говорят о том, что ВВС Израиля прорабатывают новый список целей в Сирии, причем, при этом не планируя уведомлять российскую сторону о своих авиаударах. Россия уже прорабатывает ответные меры. Так, буквально вчера спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев сообщил, что российской делегации в Швейцарии сейчас «достаточно сложно» и что это место потеряло свой нейтральный статус, поэтому Москва просит найти другую площадку для проведения следующей сессии Конституционного комитета.