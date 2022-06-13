МВД Украины о запланированном убийстве Зеленского
«Украинские правоохранители предотвратили теракт, который готовился против руководства Украины», - заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
По его словам, правоохранители получают информацию о различных подозрительных лицах от гражданского населения, что помогает проводить контрдиверсионные мероприятия.
«Именно благодаря информации из наших оперативных источников, удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. И после победы об этом будет рассказано значительно больше», - цитирует Енина РБК-Украина.