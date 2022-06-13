Участники Бакинского форума будут искать пути мира для Украины

Азербайджан обладает необходимым планом развития страны на годы вперед, который восхищает. Об этом на пресс-конференции, посвященной началу IX Бакинского Глобального форума, заявил экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.

Он сказал о необходимости иметь определенный план развития, который есть у Азербайджана, включающий в себя и использование возобновляемых источников энергии.

Плевнелиев также прокомментировал ситуацию в Украине, заметив, что есть лишь один способ положить конец войне - подписать устойчивый мирный договор.

По его словам, в рамках Бакинского Глобального форума его участники обсудят, какими способами можно посодействовать данному процессу.