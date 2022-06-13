Экс-вице-президент Exxon Mobil: Азербайджан может стать гидрохабом
«Азербайджан может стать гидрохабом». Об этом на пресс-конференции, посвященной началу IX Бакинского Глобального форума, заявила бывший вице-президент Exxon Mobil Жан Бадершнейдер.
Она отметила, что у Азербайджана имеются большие возможности для производства солнечной и ветровой энергии.
«Энергетические ресурсы страны обеспечивают ее экономическую независимость. Азербайджан имеет большой потенциал, связанный с возобновляемой энергией», - добавила Бадершнейдер.