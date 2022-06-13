Украина начинает контрнаступление на Херсон

«Украинская армия успешно контратакует ВС России в Херсонской области. Военные начинают наступление с целью возвращения захваченного россиянами Херсона. Силы обороны Украины открыли 80-километровый фронт к северу и северо-востоку от Херсона». Об этом сообщил оборонный аналитик Sky News Майкл Кларк.

По неподтвержденным данным, за последние 24 часа украинские силы добрались до Киселевки, что в 26 км от Херсона. Это предел «ударного расстояния» от Новой Каховки, где расположена дамба подачи воды в Крым.

Кларк отметил, что аналитики будут очень внимательно следить за ситуацией в Херсонской области, так как борьба «пока развивается в пользу Украины».

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы осуществляют давление на россиян на юге, целью которого является освобождение Херсона.