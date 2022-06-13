Вечером в среду, 15 июня, бои за Северодонецк продолжаются. Обнаружены изменения в боевом и численном составе ВС России, действующем на территории Украины. Так, группа российских военных увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа. Об этом говорится в сводке Генштаба ВС Украины.

Отмечается, что Россия нарастила силы в Бахмутском направлении батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, передислоцированной в Первомайск из района Купянска.

«В районы населенных пунктов Камышеваха и Попасная после восстановления боеспособности введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа», - заявили в Генштабе Украины.