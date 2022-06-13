Экс-президент Всемирного банка о восстановлении Карабаха

«Восстановление Карабаха является важным вопросом повестки дня». Об этом заявил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин на пресс-конференции, приуроченной к открытию IX Бакинского Глобального форума.

По его словам, на сегодня препятствием для дальнейшего развития Карабахского региона является сложнейшая задача по разминированию территорий.

«В первую очередь важно, чтобы люди могли вернуться на свою землю, в свои дома», - сказал Серагельдин.