Напряжение растет: посол Израиля вызван в МИД России

Сегодня Министерство иностранных дел России вызвало на беседу посла Израиля Александра Бен Цви и потребовало разъяснений по поводу атаки израильскими ВВС Дамаска, состоявшейся 10 июня, пишет «Девятый канал».

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов дал понять, что предоставленные до сих пор объяснения не удовлетворили Кремль, и заявил, что Россия не позволит превратить Сирию в «поле боя» других стран.

В заявлении МИД России говорится, что Богданов выразил «глубокую озабоченность» в связи с атакой, которая, по словам россиян, привела к повреждению взлетно–посадочной полосы, навигационного оборудования и строений аэропорта. Все это нанесло ущерб воздушному движению.

«Передача гуманитарной помощи ООН миллионам сирийцев также была сорвана», - отметили в ведомстве.