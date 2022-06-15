В России уверены, что Запад снимет санкции после тяжелой экономической ситуации

«Евросоюз и США снимут санкции против России при условии тяжелейшей ситуации в социально-экономической сфере». Об этом в интервью «Известиям» сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, «даже проиграв, будут думать над тем, какие санкции вводить дальше».

«Они могут отказаться от этого при условии тяжелейшей ситуации в социально-экономической сфере. Хотя упрямиться будут до последнего. Они же не могут признать, что в этом противостоянии с РФ потерпели поражение, а они его терпят. Из России эти страны сделали абсолютное зло», - указал он.

По словам сенатора, сложная ситуация в Украине, в Европе, а также в отношениях с США возникла в первую очередь из-за упрямства Соединенных Штатов и Евросоюза, а также их нежелания вырабатывать общие принципы и соблюдать правила взаимной безопасности с Россией, из-за расширения НАТО на восток.

«Они считали, что могут нам пальцем пригрозить, и мы испугаемся. С США все понятно, они гегемоны и всегда диктовали условия. Но теперь трудно смириться с тем, что наступил этап в жизни мирового сообщества, когда американцы не могут диктовать всем правила поведения», - заключил Цеков.