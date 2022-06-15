Патрушев: Россия хочет как можно скорее договориться с Украиной

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва заинтересована в достижении политико-дипломатических договоренностей с Киевом как можно скорее. Об этом он заявил на заседании высоких представителей стран БРИКС.

«Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия. Однако переговоры между Москвой и Киевом сейчас заморожены украинской стороной», - сказал он.

По словам секретаря российского Совета безопасности, переговоры между Украиной и Россией заморозили из-за настояний представителей США и Великобритании.