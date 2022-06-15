Сборная Азербайджана по борьбе – вновь сильнейшая в Европе

В столице Румынии Бухаресте продолжается юношеский (до 17 лет) чемпионат Европы по борьбе.

Сегодня завершились соревнования по греко-римской борьбе. К четырем медалям, завоеванным вчера, сборная Азербайджана добавила еще четыре награды. Магомед Гасымзаде (60 кг) завоевал золото, Вадат Гасымлы (51 кг) и Давуд Мамедов (71 кг) – серебро, а Гусейн Савадов (45 кг) – бронзу.

Таким образом, с 8 медалями, из которых 2 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовая, сборная Азербайджана установила рекорд и по количеству медалей, и по набранным очкам. Со 175 очками наша команда заняла 1-е общекомандное место, сохранив за собой титул сильнейшей юношеской сборной Европы. В прошлом году Азербайджан на чемпионате Европы в Болгарии набрал 155 очков.