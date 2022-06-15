Ереванский суд получил иск о закрытии филиала фонда Сороса
В суде Еревана получен иск адвокатов о ликвидации отделения фонда «Открытое общество» (фонда Сороса) в Армении, передает Armenia Today.
Иск был получен в суде 14 июня, рассмотрение дела поручено судье Алексею Сукояну.
Истцами по делу выступают адвокаты Тигран Атанесян и Маргарита Гюлумян. В рамках иска они требуют ликвидации армянского филиала фонда. В качестве ответчика по иску указано отделение фонда Сороса в Армении.
Ранее, 13 июня, о представлении в суд указанного иска сообщил адвокат Тигран Атанесян.