Словакия передаст Украине вертолеты, Канада и Польша - артиллерию

Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды – новые единицы артиллерии. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате «Раммштайн» в Брюсселе, передает «Европейская правда».

«Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о существенном пожертвовании вертолетов и крайне необходимых ракетных боеприпасов», - сказал Остин.

Он добавил, что стороны обсудили важные новые пожертвования артиллерии из многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.