Словакия передаст Украине вертолеты, Канада и Польша - артиллерию
Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды – новые единицы артиллерии. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате «Раммштайн» в Брюсселе, передает «Европейская правда».
«Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о существенном пожертвовании вертолетов и крайне необходимых ракетных боеприпасов», - сказал Остин.
Он добавил, что стороны обсудили важные новые пожертвования артиллерии из многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.
«Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе», - отметил шеф Пентагона.
Он подтвердил, что Германия решила передать Украине три реактивных системы залпового огня с управляемыми боеприпасами.