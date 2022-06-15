Сезонные фрукты в Азербайджане продают по астрономическим ценам в чем причина?
Благодаря своим климатическим особенностям Азербайджан славится на весь мир разнообразием и изобилием фруктов. Однако изобилие фруктов, к сожалению, не всегда означает их доступность для среднего покупателя. Сегодня, несмотря на середину июня, цены на фрукты на бакинских рынках просто зашкаливают.
Учитывая, что по сравнению с прошлым годом оптовые цены выросли вдвое, вишня на рынках продается по 5-12 манатов за килограмм, черешня – по 3-7 манатов, персики по 5-7 манатов, абрикосы – по 5-8 манатов, клубника – по 3 маната, крыжовник по 3-10 манатов, шелковица – по 2-5 манатов.
Что и говорить, для страны со среднемесячной зарплатой порядка 400 долларов – цены просто неподъёмные! Не случайно, на некоторых рынках фрукты и ягоды уже покупают…поштучно.
В чем же причина? Почему на фоне новостей о том, что в стране регулярно открываются новые фермы и агропарки, цены на фрукты не падают, а, наоборот, растут? Почему все работает вопреки экономической науке, по законам которой повышение предложения должно неизбежно привести к снижению цен?
Чтобы получить вразумительные ответы, мы отправились на бакинские рынки.
Цены на самом недорогом из них, известном в народе, как «Восьмой базар», примерно такие же, как и везде. Оправдываясь, продавцы ссылаются на резкий рост оптовых цен.
«Черешню привезли на рынок из Хачмаза по 4 маната 60 копеек за килограмм, а я продаю с наценкой всего в 50 копеек», - сказал один из продавцов. – «Если погода позволит, то в ближайшие 10-15 дней цена на черешню может упасть. Но сегодня далеко не все могут покупать фрукты по такой цене».
«Чтобы купить по килограмму каждого фрукта, нужно потратить почти 50 манатов», - сказали две женщины средних лет, не скрывавшие, что шокированы рыночными ценами. – «А как насчет всего остального? Если мы потратим все деньги на фрукты, на что покупать мясо, масло, моющие средства?.. Как мы будем платить за коммунальные услуги?»
Фермеры не спешат прогнозировать скорое падение цен. По их словам, одной из причин дороговизны является низкая урожайность в этом году. Говорят, что если нестабильные погодные условия продолжатся еще несколько дней, то посевы просто погибнут.
Габиль Меликов, фермер из села Пиргулуоба в Хачмазе, рассказал haqqin.az, что стоимость содержания садов выросла как минимум в 2,5-3 раза. Отсюда и такие высокие цены.
Как известно, большая часть населения Хачмаза занимается садоводством. Сейчас начался сбор скороспелой вишни, а более качественные, неповрежденные ягоды пакуются для отправки на российский рынок.
«Во многих наших деревнях урожайность садов понизилась», - сказал фермер. – «В моих садах она упала почти на 70 процентов. Мы посадили сорта черешни «Наполеон», «Крым», «Романовка», известные как «бычье сердце». Спрос огромный, но понятно, что удовлетворить его полностью не удастся, черешню покупают по 4-5 манатов за килограмм».
Эльчин, фермер из села Муршудоба, говорит, что выращивает черешню и персики. Но в последние два года, в период цветения плодовых деревьев, погода садоводов особо не балует, в результате резко падает урожайность.
«Цены будут выше, чем в прошлом году», - считает Эльчин. – «Например, если в прошлом году я продавал черешню по 2.60-2.80 маната за килограмм, то в этом году отдам не меньше, чем за 6.50-6.80. Цены на все товары выросли. Не смотрите на крупные хозяйства, они перешли, в частности, на капельную систему орошения. А у нас на это нет денег. Крупные хозяйства отдают предпочтение быстрорастущим, высокоурожайным сортам, которые хоть и выглядят привлекательно, но вкуса в них немного. А мы на своих огородах используем минимум химии, чтобы выращивать вкусную, качественную продукцию».
Акиф Насирли, эксперт по сельскому хозяйству, согласившись с тем, что цены на фрукты действительно намного выше прошлогодних, отметил, что причина вовсе не в вывозе части продукции азербайджанских садоводов на рынки России, а в низкой производительности труда…