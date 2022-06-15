15 июня 2022, 22:23

Благодаря своим климатическим особенностям Азербайджан славится на весь мир разнообразием и изобилием фруктов. Однако изобилие фруктов, к сожалению, не всегда означает их доступность для среднего покупателя. Сегодня, несмотря на середину июня, цены на фрукты на бакинских рынках просто зашкаливают. Учитывая, что по сравнению с прошлым годом оптовые цены выросли вдвое, вишня на рынках продается по 5-12 манатов за килограмм, черешня – по 3-7 манатов, персики по 5-7 манатов, абрикосы – по 5-8 манатов, клубника – по 3 маната, крыжовник по 3-10 манатов, шелковица – по 2-5 манатов. Что и говорить, для страны со среднемесячной зарплатой порядка 400 долларов – цены просто неподъёмные! Не случайно, на некоторых рынках фрукты и ягоды уже покупают…поштучно.

В чем же причина? Почему на фоне новостей о том, что в стране регулярно открываются новые фермы и агропарки, цены на фрукты не падают, а, наоборот, растут? Почему все работает вопреки экономической науке, по законам которой повышение предложения должно неизбежно привести к снижению цен? Чтобы получить вразумительные ответы, мы отправились на бакинские рынки. Цены на самом недорогом из них, известном в народе, как «Восьмой базар», примерно такие же, как и везде. Оправдываясь, продавцы ссылаются на резкий рост оптовых цен. «Черешню привезли на рынок из Хачмаза по 4 маната 60 копеек за килограмм, а я продаю с наценкой всего в 50 копеек», - сказал один из продавцов. – «Если погода позволит, то в ближайшие 10-15 дней цена на черешню может упасть. Но сегодня далеко не все могут покупать фрукты по такой цене». «Чтобы купить по килограмму каждого фрукта, нужно потратить почти 50 манатов», - сказали две женщины средних лет, не скрывавшие, что шокированы рыночными ценами. – «А как насчет всего остального? Если мы потратим все деньги на фрукты, на что покупать мясо, масло, моющие средства?.. Как мы будем платить за коммунальные услуги?»